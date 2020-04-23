В несоблюдении сантребований безопасности уличили сотрудников ДПС в Ростове

По словам читателя сотрудники ДПС стали надевать маски и перчатки только после того, как водитель им сделал замечание. «Снял с зеркала маску и надел на лицо, причем посадили в эту машину! Как они говорят, проехал на красный, но видеофиксации у них не было, сказали, пишется в базе, посмотрим, что дознаватель покажет. Ребята выполняют план», — возмутился автор сообщения.