В несоблюдении сантребований безопасности уличили сотрудников ДПС в Ростове

Posted 23 апреля 2020, 19:30
Published 23 апреля 2020, 19:30
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
На снимках, которые попали в распоряжение редакции, видно, что стражи правопорядка, действительно, работают без использования масок и перчаток.
По словам читателя сотрудники ДПС стали надевать маски и перчатки только после того, как водитель им сделал замечание. «Снял с зеркала маску и надел на лицо, причем посадили в эту машину! Как они говорят, проехал на красный, но видеофиксации у них не было, сказали, пишется в базе, посмотрим, что дознаватель покажет. Ребята выполняют план», — возмутился автор сообщения.
Напомним, что на въезде в Ростов-на-Дону инспекторы ДПС проверяют каждый автомобиль. С 23 апреля в Ростове начали действовать разрешения на передвижение по городу нового образца, выдача которых велась на протяжении трех дней.
В Ростовской области был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. В настоящее время в регионе имеются сведения о 469 случаях заражения.