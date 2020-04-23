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Posted 23 апреля 2020, 19:30

Published 23 апреля 2020, 19:30

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

В несоблюдении сантребований безопасности уличили сотрудников ДПС в Ростове

23 апреля 2020, 19:30
Сюжет
Коронавирус
Житель Ростова-на-Дону пожаловался на сотрудников ДПС, которые игнорируют санитарные требования и не используют средства индивидуальной защиты, сообщение в адрес редакции прислал читатель RostovGazeta.

На снимках, которые попали в распоряжение редакции, видно, что стражи правопорядка, действительно, работают без использования масок и перчаток.

По словам читателя сотрудники ДПС стали надевать маски и перчатки только после того, как водитель им сделал замечание. «Снял с зеркала маску и надел на лицо, причем посадили в эту машину! Как они говорят, проехал на красный, но видеофиксации у них не было, сказали, пишется в базе, посмотрим, что дознаватель покажет. Ребята выполняют план», — возмутился автор сообщения.

Напомним, что на въезде в Ростов-на-Дону инспекторы ДПС проверяют каждый автомобиль. С 23 апреля в Ростове начали действовать разрешения на передвижение по городу нового образца, выдача которых велась на протяжении трех дней.

В Ростовской области был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. В настоящее время в регионе имеются сведения о 469 случаях заражения.

#Общество#Коронавирус#Новости
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