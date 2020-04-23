В Ростовской области врач рассказал, как сказывается самоизоляция на здоровье вен.

«Малоподвижный образ жизни — один из факторов, который провоцирует варикозное расширение вен. Но это должен быть именно образ жизни, а не два месяца, которые человек проведет дома», — отметил специалист. По его словам, если человек здоров, то самоизоляция никак не должна сказаться на здоровье вен. Однако набор лишнего веса, который может произойти за эти два месяца, может в дальнейшем негативно повлиять на состояние кровеносных сосудов.