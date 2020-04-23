В Ростовской области врач рассказал, как сказывается самоизоляция на здоровье вен.

При самоизоляции варикозная болезнь вен может прогрессировать и привести к опасным осложнениям, рассказал флеболог диагностического медицинского центра «Эксперт» Ираклий Шенгелия.
«Малоподвижный образ жизни — один из факторов, который провоцирует варикозное расширение вен. Но это должен быть именно образ жизни, а не два месяца, которые человек проведет дома», — отметил специалист. По его словам, если человек здоров, то самоизоляция никак не должна сказаться на здоровье вен. Однако набор лишнего веса, который может произойти за эти два месяца, может в дальнейшем негативно повлиять на состояние кровеносных сосудов.
«Если у человека есть варикозная болезнь, то она может прогрессировать при самоизоляции. Будет более яркая симптоматика: отеки, тяжесть в ногах, ночные судороги. Запущенная болезнь может перейти в другую стадию, появятся осложнения, одним из которых может быть тромбофлебит — образование воспаления варикозных вен и тромбов», — уточнил специалист.
Врач рассказал, что профилактикой проблем с венами является активный образ жизни. «При варикозной болезни необходимо носить компрессионный трикотаж (гольфы или чулки), которые должен выписать врач. Такой трикотаж давит на поверхностные вены, ускоряя кровоток, тем самым препятствует тромбообразованию», — сообщил эксперт. Кроме этого, доктор посоветовал выполнять физические упражнения — движения стопами, подъемы на носочки и так далее. «Ноги стоит держать в возвышенном положении: если человек долго сидит перед телевизором, то их нужно закидывать на стул. Пациентам с варикозной болезнью также стоит избегать перегреваний: не рекомендованы тепловые процедуры, горячие ванны», — отметил доктор Ираклий Шенгелия.
Если человек обнаружил у себя варикозную болезнь (среди признаков — наличие сосудистых звездочек, нарастающие к вечеру отеки, чувство тяжести в ногах, распирание) или изменения при заболевании, то стоит обратиться к специалисту.
В клинике «Эксперт» можно получить онлайн-консультацию при любых жалобах, и попасть на очный прием при экстренных случаях. Неотложной помощи требуют ситуации, когда у пациента есть по ходу вены болезненность, уплотнения, покраснения или усиливается дискомфорт.