Вернувшиеся из Таиланда туристы раскритиковали обсерватор в Ростове

Сейчас туристы живут в больничных палатах на отдельном этаже. При этом душ и туалет по одному на коридор.
Отмечается, что на улицу людей не выпускают, однако они могут контактировать друг с другом. Запрещены стиральная машина, чайник и микроволновка.
«Взрослым не дают полотенца, все спят на детских кроватях. Стирать вручную и сушить белье нельзя, никому не дают овощи и фрукты», — прозвучало от туристов.
Как пишет издание 161.ru, главврач ДГБ № 2 Светлана Пятницкая рассказала, что каждому из прилетевших выделили отдельную кровать, а все питание — сбалансированное.