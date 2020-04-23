rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вернувшиеся из Таиланда туристы раскритиковали обсерватор в Ростове

23 апреля 2020, 10:36
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону туристы, которых вернули на родину из Бангкока, пожаловались на состояние подготовленного обсерватора, говорится в соцсетях.

Сейчас туристы живут в больничных палатах на отдельном этаже. При этом душ и туалет по одному на коридор.

Отмечается, что на улицу людей не выпускают, однако они могут контактировать друг с другом. Запрещены стиральная машина, чайник и микроволновка.

«Взрослым не дают полотенца, все спят на детских кроватях. Стирать вручную и сушить белье нельзя, никому не дают овощи и фрукты», — прозвучало от туристов.

Как пишет издание 161.ru, главврач ДГБ № 2 Светлана Пятницкая рассказала, что каждому из прилетевших выделили отдельную кровать, а все питание — сбалансированное.

Добавим, что сейчас в области зарегистрировано 469 случаев заболевания коронавирусом.

Материалы по теме
Ростовчанин сделал арт-объект в виде коронавируса в клеткеНовых выздоровевших от коронавируса в Ростовской области нетПоказатель заболеваемости коронавирусом снова вырос в Ростовской области
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58