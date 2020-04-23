Жителям Батайска рассказали, при каких условиях откроются городские рынки

«Сейчас нам поступают обращения руководителей о возобновлении работы рынков. Завтра-послезавтра такое решение может быть принято. Но рынки будут открыты только, если на них будут соблюдать все требования — проводить измерение температуры тела на входе, проверять наличие маски, средств защиты у продавцов, вести журнал учета температуры, соблюдать социальное дистанцирование, санитарное содержание места торговли. Необходимо наличие на рынке дезинфекционных средств, нужно также дезинфицировать и саму территорию», — объяснил главный санитарный врач области.