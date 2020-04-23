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Жителям Батайска рассказали, при каких условиях откроются городские рынки

23 апреля 2020, 14:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев в ходе брифинга 23 апреля сообщил, что вопрос об открытии городских рынков в Батайске рассмотрят в ближайшие дни.

По словам Ковалева, на прошлой неделе эпидемиологическая обстановка в городе была сложной. Проверки выявили нарушения санитарных требований на рынках Батайска.

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«Сейчас нам поступают обращения руководителей о возобновлении работы рынков. Завтра-послезавтра такое решение может быть принято. Но рынки будут открыты только, если на них будут соблюдать все требования — проводить измерение температуры тела на входе, проверять наличие маски, средств защиты у продавцов, вести журнал учета температуры, соблюдать социальное дистанцирование, санитарное содержание места торговли. Необходимо наличие на рынке дезинфекционных средств, нужно также дезинфицировать и саму территорию», — объяснил главный санитарный врач области.

Напомним, что в Батайске из-за ситуации с коронавирусом была приостановлена работа розничных рынков. В городе зафиксировано 36 случаев заражения.

В настоящее время в регионе имеются сведения о 469 случаях заражения.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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