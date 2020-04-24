Апрельские проездные для льготников в Ростовской области могут продлить на май

По словам Иванова, в настоящее время этот вопрос находится на стадии проработки с Минтрудом и решение будет принято в ближайшее время.
Таким образом, купившие социальный проездной билет на апрель смогут им воспользоваться в мае.
Андрей Иванов также сообщил, что число автобусных маршрутов в Ростовской области значительно сократилось. Так, 221 междугороднего маршрута работают только 35, а из 316 пригородных осталось 180.
Напомним, что в связи с введением ограничительных мер, препятствующих распространению коронавируса, с 28 марта 2020 года льготы на проезд в общественном транспорте в Ростовской области были отменены.