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Апрельские проездные для льготников в Ростовской области могут продлить на май

24 апреля 2020, 19:35
Фото: pixabay.com
В Ростовской области планируется продлить на один месяц действие социальных проездных для льготников, купленных на апрель, сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов в ходе брифинга.

По словам Иванова, в настоящее время этот вопрос находится на стадии проработки с Минтрудом и решение будет принято в ближайшее время.

Таким образом, купившие социальный проездной билет на апрель смогут им воспользоваться в мае.

Андрей Иванов также сообщил, что число автобусных маршрутов в Ростовской области значительно сократилось. Так, 221 междугороднего маршрута работают только 35, а из 316 пригородных осталось 180.

Напомним, что в связи с введением ограничительных мер, препятствующих распространению коронавируса, с 28 марта 2020 года льготы на проезд в общественном транспорте в Ростовской области были отменены.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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