rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2020, 07:56

Published 24 апреля 2020, 07:56

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

Количество тяжелых пациентов с коронавирусом выросло в Ростовской области

24 апреля 2020, 07:56
Сюжет
Коронавирус
По состоянию на 24 апреля в Ростовской области увеличилось количество тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщило региональное правительство.

На 10.30 мск пятницы в области семеро пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, днем ранее их количество равнялось трем.

Кроме того, 24 апреля в Ростовской области зарегистрировали 64 новых больных коронавирусом, общее число заболевших увеличилось до 533 человек, 18 человек удалось вылечить.

Под медицинским наблюдением находятся 3933 человека, из них на самоизоляции по месту жительства — 3908, сняли с наблюдения 11058 человек. За весь период пандемии медицинским наблюдением в области охватили 14991 человек.

Всего в регионе провели 22,3 тысячи тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки — 1906.

Материалы по теме
В Ростовской области после пандемии коронавируса ожидается вспышка ВИЧ
#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика