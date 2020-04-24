Медики заразились коронавирусом в Ростовской области

Он уточнил, что речь идет о младшем, среднем медперсонале и врачах. По его словам, случаи заражения связаны с профессиональной деятельностью.
«Конечно, это случилось из-за их профессиональной деятельности. Однако могут быть и другие источники заражения», — заявил Ковалев.
Точное количество заболевших он озвучивать не стал. Случаи заражения могут быть и внебольничными, так как после работы персонал возвращается домой.
По словам Ковалева, в больницах региона сохраняется дефицит средств защиты. В данный момент в области зарегистрировано 469 случаев заболевания коронавирусом.