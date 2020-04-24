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Медики заразились коронавирусом в Ростовской области

24 апреля 2020, 03:08
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области зарегистрировали случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди медиков, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Он уточнил, что речь идет о младшем, среднем медперсонале и врачах. По его словам, случаи заражения связаны с профессиональной деятельностью.

«Конечно, это случилось из-за их профессиональной деятельности. Однако могут быть и другие источники заражения», — заявил Ковалев.

Точное количество заболевших он озвучивать не стал. Случаи заражения могут быть и внебольничными, так как после работы персонал возвращается домой.

По словам Ковалева, в больницах региона сохраняется дефицит средств защиты. В данный момент в области зарегистрировано 469 случаев заболевания коронавирусом.

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