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Posted 24 апреля 2020, 08:05

Published 24 апреля 2020, 08:05

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

Новые случаи коронавируса выявили в 20 городах и районах Ростовской области

24 апреля 2020, 08:05
Сюжет
Коронавирус
По состоянию на 24 апреля в Ростовской области выявили новые случаи заболевания коронавирусом в 20 городах и районах, сообщило региональное правительство.

В Ростове-на-Дону выявили 16 новых случаев, в Кашарском районе — восемь, в Шахтах — шесть, Таганроге — пять, Азовском районе — четыре, Белокалитвинском, Каменском и Мартыновском — по три, Зерноградском районе, Новошахтинске и Гуково — по два. Кроме того, в Батайске, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Аксайском, Волгодонском, Зимовниковском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Ремонтненском и Сальском районах выявили по одному новому заболевшему.

Всего на 24 апреля в области выявили 64 новых больных с коронавирусом, общее количество заболевших составило 533 человека.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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