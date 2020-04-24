Новые случаи коронавируса выявили в 20 городах и районах Ростовской области

В Ростове-на-Дону выявили 16 новых случаев, в Кашарском районе — восемь, в Шахтах — шесть, Таганроге — пять, Азовском районе — четыре, Белокалитвинском, Каменском и Мартыновском — по три, Зерноградском районе, Новошахтинске и Гуково — по два. Кроме того, в Батайске, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Аксайском, Волгодонском, Зимовниковском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Ремонтненском и Сальском районах выявили по одному новому заболевшему.