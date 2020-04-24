От коронавируса в Ростовской области вылечились 29 пациентов

«Согласно расчетам, в нашей области к 28 апреля должны быть подготовлены 1622 койки. То есть необходимо организовать 1041 койку в дополнение к имеющимся сегодня в наличии. Речь идет о межмуниципальных инфекционных отделениях — дополнительных койках на базе существующих инфекционных отделений в городах Таганрог, Новочеркасск, Сальск, Белая Калитва, Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Шахты, Зверево. В случае неблагоприятного развития эпидситуации система здравоохранения региона должна быть готова к соответствующему перепрофилированию неинфекционных коек. А это еще свыше тысячи коек, которые должны быть оснащены системами подачи кислорода и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», — рассказала Быковская.