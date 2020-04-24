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От коронавируса в Ростовской области вылечились 29 пациентов

24 апреля 2020, 14:43
Фото: pexels.com
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила о 29 выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов.

На заседании Законодательного собрания Ростовской области глава Минздрава отметила, что на 24 апреля в регионе 29 человек выздоровели, тогда как ранее в сообщении правительства говорилось о 18 случаях выздоровления.

По словам Быковской длительное время ситуацию с распространением коронавируса в области удавалось сдерживать благодаря схемам по выявлению лиц, прибывающих в область из-за рубежа.

При этом глава Минздрава подчеркнула, что заразившиеся за границей пациенты переболели легко и почти бессимптомно, ни у кого из них не было пневмонии.

В настоящее время ведомство занимается перепрофилированием медицинских организаций под работу моногоспиталей для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Согласно расчетам, в нашей области к 28 апреля должны быть подготовлены 1622 койки. То есть необходимо организовать 1041 койку в дополнение к имеющимся сегодня в наличии. Речь идет о межмуниципальных инфекционных отделениях — дополнительных койках на базе существующих инфекционных отделений в городах Таганрог, Новочеркасск, Сальск, Белая Калитва, Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Шахты, Зверево. В случае неблагоприятного развития эпидситуации система здравоохранения региона должна быть готова к соответствующему перепрофилированию неинфекционных коек. А это еще свыше тысячи коек, которые должны быть оснащены системами подачи кислорода и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», — рассказала Быковская.

Напомним, что на 24 апреля в Ростовской области зарегистрировано 533 случая заражения коронавирусом, один пациент умер.

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