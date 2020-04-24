Пеню за воду спишут должникам в Ростове

Ростовчанам напоминают, что долги абонентов становятся серьезной экономической нагрузкой для предприятия, которая не позволяет выполнять больший объем работ по капитальному ремонту и реконструкции сетей, ставит под угрозу работу «Водоканала» в период самоизоляции.