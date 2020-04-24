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Пеню за воду спишут должникам в Ростове

24 апреля 2020, 09:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жителям Ростова-на-Дону спишут пеню на задолженность за воду, начисленную до пандемии коронавируса, сообщила городская администрация.

«Ростовский „Водоканал“ объявляет акцию по списанию пени за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, начисленной до периода самоизоляции», — сказано в сообщении.

Акция распространится на тех должников, которые оплатят долг до 1 июня 2020 года.

Ростовчанам напоминают, что долги абонентов становятся серьезной экономической нагрузкой для предприятия, которая не позволяет выполнять больший объем работ по капитальному ремонту и реконструкции сетей, ставит под угрозу работу «Водоканала» в период самоизоляции.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом могут оплатить долги ЖКХ без начисления пени. Мера будет действовать до начала 2021 года.

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#Новости#Коронавирус#Экономика
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