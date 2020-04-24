Пеню за воду спишут должникам в Ростове

«Ростовский „Водоканал“ объявляет акцию по списанию пени за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, начисленной до периода самоизоляции», — сказано в сообщении.
Акция распространится на тех должников, которые оплатят долг до 1 июня 2020 года.
Ростовчанам напоминают, что долги абонентов становятся серьезной экономической нагрузкой для предприятия, которая не позволяет выполнять больший объем работ по капитальному ремонту и реконструкции сетей, ставит под угрозу работу «Водоканала» в период самоизоляции.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом могут оплатить долги ЖКХ без начисления пени. Мера будет действовать до начала 2021 года.