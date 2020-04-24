ВОЗ включила девять российских вакцин от COVID-19 в перечень перспективных

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, среди указанных препаратов шесть созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, еще два — компанией БИОКАД, и одна из вакцин разработана в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток.