ВОЗ включила девять российских вакцин от COVID-19 в перечень перспективных

Posted 24 апреля 2020, 14:50
Published 24 апреля 2020, 14:50
Modified 17 сентября 2022, 17:02
Updated 17 сентября 2022, 17:02
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, среди указанных препаратов шесть созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, еще два — компанией БИОКАД, и одна из вакцин разработана в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток.
Отмечается, что новосибирский центр разработал препараты на основе вакцины против вируса Эбола и на основе вирусов кори. Ученые создали лекарства на базе гриппа А, везикулярного стоматита, а также субъединичной и мРНК-вакцины.