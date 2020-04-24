rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2020, 14:50

Published 24 апреля 2020, 14:50

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

ВОЗ включила девять российских вакцин от COVID-19 в перечень перспективных

ВОЗ включила девять российских вакцин от COVID-19 в перечень перспективных

24 апреля 2020, 14:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила девять вакцин из России против COVID-19 в перечень перспективных.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, среди указанных препаратов шесть созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, еще два — компанией БИОКАД, и одна из вакцин разработана в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток.

Отмечается, что новосибирский центр разработал препараты на основе вакцины против вируса Эбола и на основе вирусов кори. Ученые создали лекарства на базе гриппа А, везикулярного стоматита, а также субъединичной и мРНК-вакцины.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика