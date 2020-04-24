Жарко и сухо будет в Ростове в выходные

Posted 24 апреля 2020, 07:16
Published 24 апреля 2020, 07:16
Modified 24 декабря 2024, 18:15
Updated 24 декабря 2024, 18:15
В субботу в городе ожидается ясная погода, ночью температура воздуха +8…+10 С, днем +18…+20 С, ветер юго-западный, умеренный. В ночь на воскресенье в Ростове до +12 С и также ясно.
26 апреля ростовчан ожидает солнечная погода с температурой воздуха до +18 С, при этом усилится юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 12 метров в секунду.
С понедельника ожидается небольшое похолодание и пройдет дождь.
Ранее главный санитарный врач Ростовской области рассказал, влияет ли погода на коронавирус. Кроме того, главврач дал неблагоприятный прогноз по поводу пандемии в Ростовской области и добавил, что регион находится пока на этапе роста заболеваемости.