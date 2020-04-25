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Бизнесмена задержали в Ростове за продажу спецпропусков

25 апреля 2020, 04:26
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону задержали предпринимателя, который продавал спецпропуска для беспрепятственного передвижения по городу, сообщили в региональном УМВД.

Полицейские задержали 38-летнего бизнесмена, занимающегося продажей документов. Они давали право находиться на улице в период обязательной самоизоляции.

«Фигурант в районной администрации получил для своих работников бланки разрешений и решил их продать. Объявление он опубликовал в Интернете», — сказано в сообщении.

Отмечается, что стоимость одного разрешения достигала 9 тысяч рублей. Мужчину задержали после продажи документа, у него обнаружили 11 незаполненных бланков и деньги.

«По данному факту завели уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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