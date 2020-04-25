Бизнесмена задержали в Ростове за продажу спецпропусков

Полицейские задержали 38-летнего бизнесмена, занимающегося продажей документов. Они давали право находиться на улице в период обязательной самоизоляции.
«Фигурант в районной администрации получил для своих работников бланки разрешений и решил их продать. Объявление он опубликовал в Интернете», — сказано в сообщении.
Отмечается, что стоимость одного разрешения достигала 9 тысяч рублей. Мужчину задержали после продажи документа, у него обнаружили 11 незаполненных бланков и деньги.
«По данному факту завели уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.