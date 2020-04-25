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Четверть больных с COVID-19 в Ростовской области вернулись из других регионов

25 апреля 2020, 13:26
Фото: pixabay.com
Сохраняющийся прирост больных с коронавирусом в Ростовской области обусловлен, в большей мере, прибывающими из других регионов, сообщило региональное правительство.

В связи с этим губернатор региона Василий Голубев поручил усилить контроль за гражданами, прибывающими из-за пределов Ростовской области.

В настоящее время в область вернулись 11,5 тысяч местных жителей, в предстоящие майские праздники ожидают увеличение возвращающихся, в связи с чем губернатор поручил главам муниципалитетов взять этот вопрос на личный контроль.

«Главы муниципалитетов должны наладить постоянную, ежечасную работу, чтобы максимально быстро выявлять всех вернувшихся. На сегодня они потенциально являются источником заражения. Прибывших надо четко, подробно информировать о порядке их пошаговых действий», — поручил Василий Голубев.

По состоянию на 25 апреля в регионе выявили 51 новый случай COVID-19, положительный результат дали тесты жителей 16 городов и районов области. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области достигло 584 человек, в тяжелом состоянии шесть пациентов, в обсервации 37 человек.

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