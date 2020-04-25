Число заболевших коронавирусом в Ростовской области достигло 584

Общее количество случаев заражения в регионе достигло 584. Прирост числа заболевших новой инфекцией происходит ежедневно.
По всей России за минувшие сутки заразились 5966 человек, в целом по стране зарегистрировано 74 588 случаев. Врачам не удалось спасти более 680 пациентов.
Ранее власти Ростовской области сообщили о нехватке врачей-инфекционистов. Из-за этого медицинский персонал отправляют на специальные курсы.
В регионе умер один человек с подтвержденным диагнозом. Оказалось, что из-за ситуации с коронавирусом в Китае он перебрался в Ростов, однако заражения ему избежать не удалось.