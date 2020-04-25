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Число заболевших коронавирусом в Ростовской области достигло 584

25 апреля 2020, 10:25
Фото: https://pixabay.com
Еще 51 случай заболевания коронавирусом подтвердили в Ростовской области за минувшие сутки, сообщили в Оперштабе.

Общее количество случаев заражения в регионе достигло 584. Прирост числа заболевших новой инфекцией происходит ежедневно.

По всей России за минувшие сутки заразились 5966 человек, в целом по стране зарегистрировано 74 588 случаев. Врачам не удалось спасти более 680 пациентов.

Ранее власти Ростовской области сообщили о нехватке врачей-инфекционистов. Из-за этого медицинский персонал отправляют на специальные курсы.

В регионе умер один человек с подтвержденным диагнозом. Оказалось, что из-за ситуации с коронавирусом в Китае он перебрался в Ростов, однако заражения ему избежать не удалось.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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