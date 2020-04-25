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Posted 25 апреля 2020, 03:19

Published 25 апреля 2020, 03:19

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

Лихачи появились на дорогах Ростовской области из-за самоизоляции

25 апреля 2020, 03:19
В Ростовской области в период самоизоляции увеличилось количество аварий, связанных с превышением скорости, заявил глава регионального Минтранса Андрей Иванов.

В данный момент в регионе действует режим обязательной самоизоляции, из-за чего дороги стали пустыми. Этим пользуются любители быстрой езды.

«Транспортный поток снизился, однако появилось больше лихачей. Центр безопасности дорожного движения не перестает работать, число нарушений, связанных с превышением скорости, выросло на 25%», — заявил министр.

Стало также известно, что за период режима обязательной самоизоляции произошли 72 автоаварии. Погибли 17 человек, более 80 получили различные травмы.

Добавим, что сейчас в области зарегистрировано 533 случая заболевания коронавирусом.

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