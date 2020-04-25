Лихачи появились на дорогах Ростовской области из-за самоизоляции

Posted 25 апреля 2020, 03:19
Published 25 апреля 2020, 03:19
Modified 17 сентября 2022, 17:02
Updated 17 сентября 2022, 17:02
В данный момент в регионе действует режим обязательной самоизоляции, из-за чего дороги стали пустыми. Этим пользуются любители быстрой езды.
«Транспортный поток снизился, однако появилось больше лихачей. Центр безопасности дорожного движения не перестает работать, число нарушений, связанных с превышением скорости, выросло на 25%», — заявил министр.
Стало также известно, что за период режима обязательной самоизоляции произошли 72 автоаварии. Погибли 17 человек, более 80 получили различные травмы.