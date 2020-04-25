Власти Ростовской области рассказали о строительстве инфекционной больницы

Posted 25 апреля 2020, 03:28
Published 25 апреля 2020, 03:28
Modified 24 декабря 2024, 18:24
Updated 24 декабря 2024, 18:24
Планами по строительству медучреждения поделился глава региона Василий Голубев. Он рассказал, что потребность в таком объекте существует длительное время.
По словам губернатора, сейчас многие инфекционные отделения не соответствуют современным стандартам. Текущая эпидемиологическая обстановка актуализировала необходимость подобной больницы.
«У нас есть амбициозные планы, новое учреждение сделает возможным комплексно решать задачу с лечением инфекционных заболеваний. Оно будет рассчитано на 200 мест», — прокомментировал глава области.
Он добавил, что будет закуплено новейшее оборудование.