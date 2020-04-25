Власти Ростовской области рассказали о строительстве инфекционной больницы

В Ростовской области намерены построить новую больницу, в которой будут лечить пациентов с инфекционными заболеваниями, сообщили в правительстве региона.

Планами по строительству медучреждения поделился глава региона Василий Голубев. Он рассказал, что потребность в таком объекте существует длительное время. По словам губернатора, сейчас многие инфекционные отделения не соответствуют современным стандартам. Текущая эпидемиологическая обстановка актуализировала необходимость подобной больницы. «У нас есть амбициозные планы, новое учреждение сделает возможным комплексно решать задачу с лечением инфекционных заболеваний. Оно будет рассчитано на 200 мест», — прокомментировал глава области. Он добавил, что будет закуплено новейшее оборудование.