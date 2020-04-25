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Власти Ростовской области заявили о нехватке врачей-инфекционистов

25 апреля 2020, 07:03
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области существует нехватка врачей-инфекционистов во время пандемии коронавируса, сообщила глава Минздрава региона Татьяна Быковская.

В данный момент в области трудятся 70 инфекционистов. Для решения проблемы нехватки специалистов врачей начали отправлять на специальные курсы.

Медики, которым предстоит лечить заболевших коронавирусной инфекцией, проходят специальный курс подготовки. Он рассчитан на 30 часов.

«На обучение в том числе отправляют фельдшеров, терапевтов и медсестер. Они после обучения, по сути, являются инфекционистами», — заявила министр.

По ее словам, федеральный центр выделил 175 миллионов рублей на выплаты врачам, работающим с заболевшими коронавирусом.

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