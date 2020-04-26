На зуд и высыпания на коже после душа жалуются жители Ростова

Как оказалось, такая ситуация с водой не только на Западном. «Центр, такая же реакция. А суп если варить — тиной воняет ужасно», — написала одна из ростовчанок. «Я чешусь вся и мама тоже. Думала, аллергия. Хотя ни на что никогда не было. Но заметила, что именно после душа и чешусь», — поддержала другая жительница Ростова.