rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля 2020, 12:53

Published 26 апреля 2020, 12:53

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

На зуд и высыпания на коже после душа жалуются жители Ростова

26 апреля 2020, 12:53
Жители Западного микрорайона Ростова-на-Дону пожаловались на раздражения на коже после водных процедур, сообщается в городском паблике.

«У кого еще реакция на воду? Искупаться нельзя уже! Реакция мгновенная у взрослых и детей на всем Западном! А может во всем Ростове? Зуд, покраснения и раздражение! Руки, ноги!», — говорится в сообщении.

Как оказалось, такая ситуация с водой не только на Западном. «Центр, такая же реакция. А суп если варить — тиной воняет ужасно», — написала одна из ростовчанок. «Я чешусь вся и мама тоже. Думала, аллергия. Хотя ни на что никогда не было. Но заметила, что именно после душа и чешусь», — поддержала другая жительница Ростова.

Напомним, ликвидировать неприятный запах воды в Ростове пообещали до конца 2020 года.

Материалы по теме
Ростовчане пожаловались на переполненные автобусыВодители пожаловались на проблемы оплаты парковок в РостовеВ Ростове пожаловались на антисанитарию в автобусах во время пандемии
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика