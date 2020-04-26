Ростовчанам разрешили торговать семенами и садовым инвентарем

Напомним, из-за пандемии коронавируса работать могут только магазины, торгующие товарами первой необходимости. По состоянию на 26 апреля количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области достигло 649 человек, за последние сутки диагноз подтвердился у 65 жителей региона. На стационарном лечении находятся 125 человек, состояние пятерых заболевших оценивают как тяжелое.