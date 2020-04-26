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Posted 26 апреля 2020, 11:00

Published 26 апреля 2020, 11:00

Modified 1 октября, 13:58

Updated 1 октября, 13:58

Ростовчанам разрешили торговать семенами и садовым инвентарем

26 апреля 2020, 11:00
Список непродовольственных товаров первой необходимости расширили в Ростовской области, сообщило региональное правительство.

В указанную категорию товаров добавили семена, саженцы, посадочный материал, садово-огородную технику и инвентарь, удобрения и средства защиты растений. Документ о внесении соответствующих изменений в постановление «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» подписал 26 апреля губернатор области Василий Голубев.

Напомним, из-за пандемии коронавируса работать могут только магазины, торгующие товарами первой необходимости. По состоянию на 26 апреля количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области достигло 649 человек, за последние сутки диагноз подтвердился у 65 жителей региона. На стационарном лечении находятся 125 человек, состояние пятерых заболевших оценивают как тяжелое.

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