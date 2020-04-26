Военные устроили музыкальный концерт во дворе в Ростове

Posted 26 апреля 2020, 03:35
Published 26 апреля 2020, 03:35
Modified 17 сентября 2022, 17:02
Updated 17 сентября 2022, 17:02
Для горожан исполнили песни военных лет, их услышали десятки жильцов старого дома в центре города. Зрители начали показывать в окнах фотографии, которые подготовили к шествию «Бессмертного полка».
«Местные жители услышали такие песни, как „Едут по Берлину наши казаки“ и „Майский вальс“. Аналогичные концерты будут проходить и в дальнейшем», — сказано в сообщении.
Отмечается, что выступления будут адресованы ветеранам Великой Отечественной войны.
Ранее появилась информация, что в Ростове и Новочеркасске отложили проведение военных парадов из-за ситуации с коронавирусом. По словам губернатор Василия Голубева, праздник 9 мая ни в коем случае не отменяют.