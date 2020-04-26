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Posted 26 апреля 2020, 03:35

Published 26 апреля 2020, 03:35

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

Военные устроили музыкальный концерт во дворе в Ростове

26 апреля 2020, 03:35
В Ростове-на-Дону для жителей одного из дворов вокальная группа ансамбля песни и пляски Южного военного округа устроила музыкальный концерт, сообщает ЮВО.

Для горожан исполнили песни военных лет, их услышали десятки жильцов старого дома в центре города. Зрители начали показывать в окнах фотографии, которые подготовили к шествию «Бессмертного полка».

«Местные жители услышали такие песни, как „Едут по Берлину наши казаки“ и „Майский вальс“. Аналогичные концерты будут проходить и в дальнейшем», — сказано в сообщении.

Отмечается, что выступления будут адресованы ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее появилась информация, что в Ростове и Новочеркасске отложили проведение военных парадов из-за ситуации с коронавирусом. По словам губернатор Василия Голубева, праздник 9 мая ни в коем случае не отменяют.

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