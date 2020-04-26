За сутки на нарушителей самоизоляции в Ростовской области составили 230 протоколов

Posted 26 апреля 2020, 12:38
Published 26 апреля 2020, 12:38
Modified 1 октября, 13:58
Updated 1 октября, 13:58
Всего за время действия ограничений в области составили 4 664 протокола на граждан, не желающих соблюдать режим самоизоляции.
При этом по решению суда на 15 тысяч рублей оштрафовали 141 человека, на 7,5 тысячи рублей 44 человека, на пять тысяч рублей два человека. Кроме того, по три тысячи рублей заплатят девять нарушителей режима, по две тысячи рублей пять человек и по одной тысяче рублей 47 человек.
Напомним, количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области достигло 649 человек, за последние сутки диагноз подтвердился у 65 жителей региона. На стационарном лечении находятся 125 человек, состояние пятерых заболевших оценивают как тяжелое.
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