За сутки на нарушителей самоизоляции в Ростовской области составили 230 протоколов

При этом по решению суда на 15 тысяч рублей оштрафовали 141 человека, на 7,5 тысячи рублей 44 человека, на пять тысяч рублей два человека. Кроме того, по три тысячи рублей заплатят девять нарушителей режима, по две тысячи рублей пять человек и по одной тысяче рублей 47 человек.