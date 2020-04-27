Еще двое больных с коронавирусом умерли в Ростовской области

Оба пациента проходили лечение в городском госпитале, это мужчины 59 и 92 лет. В пресс-центре подтвердили факт смерти пациентов, но о причинах сообщат после проведения соответствующих исследований.
Кроме того, 27 апреля стало известно об умершем пациенте с коронавирусом в Ростове, им стал 50-летний мужчина, проходивший лечение в Центральной городской больнице.
Напомним, Ростовская область вошла десятку регионов с самым большим количеством заболевших коронавирусом, на 27 апреля в регионе зафиксировали 714 случаев заболевания, 65 новых больных выявили в 25 городах и районах Ростовской области.