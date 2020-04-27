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Еще двое больных с коронавирусом умерли в Ростовской области

27 апреля 2020, 13:27
Фото: donland.ru
В Волгодонске умерли два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Оба пациента проходили лечение в городском госпитале, это мужчины 59 и 92 лет. В пресс-центре подтвердили факт смерти пациентов, но о причинах сообщат после проведения соответствующих исследований.

Кроме того, 27 апреля стало известно об умершем пациенте с коронавирусом в Ростове, им стал 50-летний мужчина, проходивший лечение в Центральной городской больнице.

Напомним, Ростовская область вошла десятку регионов с самым большим количеством заболевших коронавирусом, на 27 апреля в регионе зафиксировали 714 случаев заболевания, 65 новых больных выявили в 25 городах и районах Ростовской области.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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