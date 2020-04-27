Контроль за качеством питьевой воды усилили в Ростове

Posted 27 апреля 2020, 14:14
Published 27 апреля 2020, 14:14
Modified 17 сентября 2022, 17:02
Updated 17 сентября 2022, 17:02
«Проводится круглосуточный мониторинг качества воды, начиная от водозаборных сооружений, и далее — по „контрольным“ точкам на разводящих водопроводных сетях, затем — точки водоразбора у потребителей», — сказано в сообщении.
Каждые сутки в городе исследуют 265 проб воды на 898 показателей качества, в настоящее время питьевая вода в Ростове-на-Дону соответствует требованиям СанПиНа. Вода в городском водопроводе безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу.
В случае ухудшения качества воды жители могут сообщить об этом на «горячую линию» АО «Ростовводоканал», каждую заявку рассматривают в течение одного дня и индивидуально. При необходимости сотрудники организации промывают и дезинфицируют водопровод, а также берут пробы воды для анализа.