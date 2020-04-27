rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 апреля 2020, 14:14

Published 27 апреля 2020, 14:14

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

Контроль за качеством питьевой воды усилили в Ростове

27 апреля 2020, 14:14
В Ростове-на-Дону усилили лабораторный контроль качества воды на всех этапах очистки и обеззараживания, сообщили в городской администрации.

«Проводится круглосуточный мониторинг качества воды, начиная от водозаборных сооружений, и далее — по „контрольным“ точкам на разводящих водопроводных сетях, затем — точки водоразбора у потребителей», — сказано в сообщении.

Каждые сутки в городе исследуют 265 проб воды на 898 показателей качества, в настоящее время питьевая вода в Ростове-на-Дону соответствует требованиям СанПиНа. Вода в городском водопроводе безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу.

В случае ухудшения качества воды жители могут сообщить об этом на «горячую линию» АО «Ростовводоканал», каждую заявку рассматривают в течение одного дня и индивидуально. При необходимости сотрудники организации промывают и дезинфицируют водопровод, а также берут пробы воды для анализа.

Напомним, жители Ростова пожаловались на зуд и раздражение на коже после принятия душа.

Материалы по теме
Службам ЖКХ Ростовской области запретили отключать на время карантина свет, газ, воду
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика