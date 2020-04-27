Контроль за качеством питьевой воды усилили в Ростове

В случае ухудшения качества воды жители могут сообщить об этом на «горячую линию» АО «Ростовводоканал», каждую заявку рассматривают в течение одного дня и индивидуально. При необходимости сотрудники организации промывают и дезинфицируют водопровод, а также берут пробы воды для анализа.