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Многофункциональный военный медицинский центр в Ростове сдадут до конца недели

27 апреля 2020, 07:09
Фото: Пресс-служба Южного военного округа / mil.ru
Строящийся силами министерства обороны РФ в Ростове-на-Дону многофункциональный медицинский центр планируют ввести в эксплуатацию до конца текущей недели, сообщил в понедельник, 27 апреля, Первый канал.

Напомним, что строительство медцентра ведется на территории окружного военного клинического госпиталя. Начиная с 20 марта, специалисты Военно-строительного комплекса с участием инженерных и железнодорожных войск оперативно развернули работы на объекте. Строительство ведут круглосуточно, в три смены.

В настоящее время в помещениях медцентра ведутся отделочные работы. Уже завершили работы по устройству фундамента, монтажу металлоконструкций каркаса и сендвич-панелей.

Двухэтажный медцентр рассчитан на 160 коек. Он будет укомплектован самой современной техникой, в том числе компьютерными томографами, аппаратами анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В данный момент в области зарегистрировано 649 случаев заболевания коронавирусом. В тяжелом состоянии остаются пять человек, один пациент скончался.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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