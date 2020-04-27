Многофункциональный военный медицинский центр в Ростове сдадут до конца недели

Напомним, что строительство медцентра ведется на территории окружного военного клинического госпиталя. Начиная с 20 марта, специалисты Военно-строительного комплекса с участием инженерных и железнодорожных войск оперативно развернули работы на объекте. Строительство ведут круглосуточно, в три смены.
В настоящее время в помещениях медцентра ведутся отделочные работы. Уже завершили работы по устройству фундамента, монтажу металлоконструкций каркаса и сендвич-панелей.
Двухэтажный медцентр рассчитан на 160 коек. Он будет укомплектован самой современной техникой, в том числе компьютерными томографами, аппаратами анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.
В данный момент в области зарегистрировано 649 случаев заболевания коронавирусом. В тяжелом состоянии остаются пять человек, один пациент скончался.