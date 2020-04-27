Многофункциональный военный медицинский центр в Ростове сдадут до конца недели

Напомним, что строительство медцентра ведется на территории окружного военного клинического госпиталя. Начиная с 20 марта, специалисты Военно-строительного комплекса с участием инженерных и железнодорожных войск оперативно развернули работы на объекте. Строительство ведут круглосуточно, в три смены.