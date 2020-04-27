Названы подробности гибели второго пациента с коронавирусом в Ростове

Стали известны подробности смерти уже второго заболевшего. Врачам не удалось спасти жителя Ростова-на-Дону, ему было 50 лет.
«У мужчины присутствовали сопутствующие хронические заболевания. В этом случае можно говорить о позднем обращении за медицинской помощью», — прокомментировали в пресс-службе.
Добавим, что первый человек, который скончался от COVID-19, прибыл в Ростов из Китая. Он уехал оттуда из-за ситуации с коронавирусом, но избежать заражения не смог.
За последние сутки диагноз подтвердили 65 заболевшим. За все время зарегистрировали 714 случаев заражения, в том числе на стационарном лечении находится 141 человек.