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Названы подробности гибели второго пациента с коронавирусом в Ростове

27 апреля 2020, 09:57
Фото: donland.ru
В Ростовской области скончался второй пациент, который болел коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Стали известны подробности смерти уже второго заболевшего. Врачам не удалось спасти жителя Ростова-на-Дону, ему было 50 лет.

«У мужчины присутствовали сопутствующие хронические заболевания. В этом случае можно говорить о позднем обращении за медицинской помощью», — прокомментировали в пресс-службе.

Добавим, что первый человек, который скончался от COVID-19, прибыл в Ростов из Китая. Он уехал оттуда из-за ситуации с коронавирусом, но избежать заражения не смог.

За последние сутки диагноз подтвердили 65 заболевшим. За все время зарегистрировали 714 случаев заражения, в том числе на стационарном лечении находится 141 человек.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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