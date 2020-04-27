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Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области вырос в 1,5 раза за выходные

27 апреля 2020, 09:05
Фото: pexels.com
На 27 апреля показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 16,9 пациентов на 100 тысяч населения, сообщил в ходе брифинга начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин.

Таким образом, по сравнению с данными за 23 апреля показатель заболеваемости коронавирусом в регионе вырос в 1,5 раза. Ранее он составлял 11,1 человека на 100 тысяч населения.

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Напомним, что общее число заболевших в Ростовской области составило 714 человек, из которых 65 пациентов были зарегистрированы за последние сутки. Вылечились от коронавируса 42 человека.

Двое пациентов скончались. Вторым пациентом, который умер от коронавируса, стал 50-летний житель Ростова-на-Дону. Мужчина поздно обратился за медицинской помощью и у него были сопутствующие заболевания.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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