Ростовчанам рассказали, как выбрать антисептик против коронавируса

При выборе антисептика следует учитывать, на возбудителей какой этиологии он воздействует.
«Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, он вам может не помочь, так как эффективность этого средства в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы», — сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, эффективный антисептик против коронавируса должен содержать не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта. Обрабатывать руки следует не менее 30 секунд, растирая средство до полного высыхания. Некоторыми антисептиками рекомендуется обработать руки не менее трех раз и не менее двух минут, рекомендации всегда указаны в инструкции.
Напомним, Ростовская область вошла в десятку регионов с самым большим количеством заболевших коронавирусом, на 27 апреля в регионе зафиксировали 714 случаев заболевания, 42 пациента излечились, а двое скончались.