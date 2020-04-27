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Posted 27 апреля 2020, 04:32

Published 27 апреля 2020, 04:32

Modified 1 октября, 13:34

Updated 1 октября, 13:34

Старинное здание загорелось в центре Ростова

27 апреля 2020, 04:32
В Ростове-на-Дону на улице Шаумяна произошел крупный пожар, которому присвоили повышенный ранг, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался в 04.40 мск понедельника, загорелось неэксплуатируемое здание. Трехэтажное строение располагается на улице Шаумяна, 108.

«Пламя успело охватить 300 квадратных метров, через 40 минут возгоранию присвоили третий ранг. К ликвидации возгорания привлекли 92 человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для тушения пожара задействовали 21 единицу техники.

Ранее при тушении пожара в Железнодорожном районе в Ростове-на-Дону пожарные нашли боеприпасы. Все находки передали правоохранителям.

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