Старинное здание загорелось в центре Ростова

Posted 27 апреля 2020, 04:32
Published 27 апреля 2020, 04:32
Modified 1 октября, 13:34
Updated 1 октября, 13:34
Пожар начался в 04.40 мск понедельника, загорелось неэксплуатируемое здание. Трехэтажное строение располагается на улице Шаумяна, 108.
«Пламя успело охватить 300 квадратных метров, через 40 минут возгоранию присвоили третий ранг. К ликвидации возгорания привлекли 92 человек», — сказано в сообщении.
Отмечается, что для тушения пожара задействовали 21 единицу техники.
Ранее при тушении пожара в Железнодорожном районе в Ростове-на-Дону пожарные нашли боеприпасы. Все находки передали правоохранителям.
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