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Posted 27 апреля 2020, 09:45

Published 27 апреля 2020, 09:45

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

Ученые из России создадут мышей для испытания вакцины от COVID-19

27 апреля 2020, 09:45
Представители Роспотребнадзора сообщили о начале работы по созданию мышей, чувствительных к COVID-19. Работы ведутся Института биологии гена РАН и научным центром “Вектор”. На мышах будут испытывать вакцины против коронавируса.

Как сообщает RNS, эксперимент проводится с учетом опыта медицины в борьбе с SARS и MERS. Мыши получат близкую симптоматику к коронавирусу. С помощью таких мышей ученым удастся лучше изучить вакцины и препараты против COVID-19.

Подчеркивается, что мыши будут безопасны, а чувствительность к коронавирусу будет приобретаться только после соответствующей индукции. Таким образом ученые исключат распространение вируса вне лаборатории.

Предположительно, первые результаты появятся уже в июне этого года.

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