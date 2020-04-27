Ученые из России создадут мышей для испытания вакцины от COVID-19

Posted 27 апреля 2020, 09:45
Published 27 апреля 2020, 09:45
Modified 17 сентября 2022, 17:02
Updated 17 сентября 2022, 17:02
Как сообщает RNS, эксперимент проводится с учетом опыта медицины в борьбе с SARS и MERS. Мыши получат близкую симптоматику к коронавирусу. С помощью таких мышей ученым удастся лучше изучить вакцины и препараты против COVID-19.
Подчеркивается, что мыши будут безопасны, а чувствительность к коронавирусу будет приобретаться только после соответствующей индукции. Таким образом ученые исключат распространение вируса вне лаборатории.
Предположительно, первые результаты появятся уже в июне этого года.