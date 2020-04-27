Ученые из России создадут мышей для испытания вакцины от COVID-19

Представители Роспотребнадзора сообщили о начале работы по созданию мышей, чувствительных к COVID-19. Работы ведутся Института биологии гена РАН и научным центром “Вектор”. На мышах будут испытывать вакцины против коронавируса.

Как сообщает RNS, эксперимент проводится с учетом опыта медицины в борьбе с SARS и MERS. Мыши получат близкую симптоматику к коронавирусу. С помощью таких мышей ученым удастся лучше изучить вакцины и препараты против COVID-19. Подчеркивается, что мыши будут безопасны, а чувствительность к коронавирусу будет приобретаться только после соответствующей индукции. Таким образом ученые исключат распространение вируса вне лаборатории. Предположительно, первые результаты появятся уже в июне этого года.