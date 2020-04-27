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Posted 27 апреля 2020, 08:28

Published 27 апреля 2020, 08:28

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

В Ростове расчистили 7,6 километра русла реки Темерник

27 апреля 2020, 08:28
Русло реки Темерник в Ростове-на-Дону было расчищено на протяжении 7,6 километра, сообщается на сайте регионального правительства.

Кроме того, рабочие сформировали откосы, монтировали габионные сооружения на участке длинной 1,5 километра, произвели устройство донных порогов, утилизировали грунт и мусор. Вместо снесенных деревьев и кустарников были высажены новые.

По словам заместителя губернатора Ростовской области, все работы по расчистке русла реки планируется завершить в срок. В общей сложности необходимо расчистить 8,5 километра русла.

Однако оставшийся участок находится в зоне плотной городской застройки. И для того, чтобы его расчистить, необходимо обустроить временный коллектор. Работы были приостановлены на время нерестового периода. В настоящее время ведутся подготовительные работы.

Ранее фотография вернувшейся в воды реки Темерник рыбы вызвала бурное обсуждение среди жителей Ростова-на-Дону в соцсети. Напомним, что в 2020 году на берегах Темерника планируют высадить около двух тысяч деревьев.

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