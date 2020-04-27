В Ростове расчистили 7,6 километра русла реки Темерник

Posted 27 апреля 2020, 08:28
Published 27 апреля 2020, 08:28
Modified 17 сентября 2022, 17:02
Updated 17 сентября 2022, 17:02
Кроме того, рабочие сформировали откосы, монтировали габионные сооружения на участке длинной 1,5 километра, произвели устройство донных порогов, утилизировали грунт и мусор. Вместо снесенных деревьев и кустарников были высажены новые.
По словам заместителя губернатора Ростовской области, все работы по расчистке русла реки планируется завершить в срок. В общей сложности необходимо расчистить 8,5 километра русла.
Однако оставшийся участок находится в зоне плотной городской застройки. И для того, чтобы его расчистить, необходимо обустроить временный коллектор. Работы были приостановлены на время нерестового периода. В настоящее время ведутся подготовительные работы.
Ранее фотография вернувшейся в воды реки Темерник рыбы вызвала бурное обсуждение среди жителей Ростова-на-Дону в соцсети. Напомним, что в 2020 году на берегах Темерника планируют высадить около двух тысяч деревьев.