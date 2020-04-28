Акцию «Георгиевская ленточка» в Ростовской области проведут в формате онлайн

В ходе акции пользователям соцсетей предлагается изменять свои аватары и писать тематические посты.
Также в режиме онлайн пройдет и «Бессмертный полк», губернатор Ростовской области Василий Голубев уже разместил соответствующий призыв на своей странице в соцсети.
Из-за режима самоизоляции всю работу с молодежью в Ростовской области перевели в режим онлайн. Но, как отметил Лескин, это не помешает комитету провести подготовку к мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в полном объеме.