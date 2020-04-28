Чиновница с поддельным дипломом руководила экономическим отделом в мэрии Батайска

Posted 28 апреля 2020, 11:05
Published 28 апреля 2020, 11:05
Modified 17 сентября 2022, 17:02
Updated 17 сентября 2022, 17:02
Глава администрации Батайска назначил на должность начальника экономического отдела женщину, которая предоставила диплом о высшем образовании. Она якобы окончила Ростовский государственный экономический университет по специальности «бухгалтер-аудитор».
Однако, проведенная проверка показала, что такого диплома у чиновницы нет. Ее отчислили с третьего курса за неуспеваемость. Женщина также призналась, что документ является поддельным.
В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по подозрению в использовании заведомо поддельного документа.