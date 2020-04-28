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Posted 28 апреля 2020, 11:05

Published 28 апреля 2020, 11:05

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

Чиновница с поддельным дипломом руководила экономическим отделом в мэрии Батайска

28 апреля 2020, 11:05
Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции при принятии граждан на муниципальную службу в администрацию города Батайска, говорится в сообщении надзорного органа.

Глава администрации Батайска назначил на должность начальника экономического отдела женщину, которая предоставила диплом о высшем образовании. Она якобы окончила Ростовский государственный экономический университет по специальности «бухгалтер-аудитор».

Однако, проведенная проверка показала, что такого диплома у чиновницы нет. Ее отчислили с третьего курса за неуспеваемость. Женщина также призналась, что документ является поддельным.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по подозрению в использовании заведомо поддельного документа.

Ранее замглавы Советского района Ростова-на-Дону задержали из-за «крышевания» продавцов.

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