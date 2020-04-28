Из-за коронавируса власти сэкономили на газоне «Ростов-Арены» 1,4 млн руб

«В настоящее время газон полностью соответствует и требуемым игровым характеристикам, и необходимым визуальным параметрам. Мы с нетерпением ждем возобновления футбольного сезона, я, как и все болельщики, соскучился по футболу и нашей „Ростов Арене“ — одной из лучших в стране», — отметил Гуськов.