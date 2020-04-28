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Из-за коронавируса власти сэкономили на газоне «Ростов-Арены» 1,4 млн руб

28 апреля 2020, 13:03
Фото: donland.ru
На стадионе «Ростов-Арена» завершилась реновация поля, говорится в сообщении регионального правительства.

Теперь стадион готов к приему матчей чемпионата любого уровня. Обновление поля началось 16 марта после игры между «Ростовом» и «Локомотивом».

По словам замгубернатора региона Игоря Гуськова, о необходимости реновации поля стало понятно, после того, как стадион передали в собственность Ростовской области в декабре 2019 года. Выяснилось, что корневая система травы не выдерживает интенсивной нагрузки. В ходе реновации верхний слой газона полностью сняли и засеяли пять видов трав.

Стоимость работ составила 1,6 миллиона рублей. Тогда как ранее на эти цели планировалось потратить порядка трех миллионов рублей. Но в связи с переносом игр РПЛ из-за угрозы распространения коронавируса, планы по уходу за новым газоном были скорректированы и нацелены на долгосрочный качественный эффект.

«В настоящее время газон полностью соответствует и требуемым игровым характеристикам, и необходимым визуальным параметрам. Мы с нетерпением ждем возобновления футбольного сезона, я, как и все болельщики, соскучился по футболу и нашей „Ростов Арене“ — одной из лучших в стране», — отметил Гуськов.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал катастрофой состояние газона на стадионе «Ростов-Арена».

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#Новости#Коронавирус#Общество
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