Из-за коронавируса власти сэкономили на газоне «Ростов-Арены» 1,4 млн руб

Теперь стадион готов к приему матчей чемпионата любого уровня. Обновление поля началось 16 марта после игры между «Ростовом» и «Локомотивом».
По словам замгубернатора региона Игоря Гуськова, о необходимости реновации поля стало понятно, после того, как стадион передали в собственность Ростовской области в декабре 2019 года. Выяснилось, что корневая система травы не выдерживает интенсивной нагрузки. В ходе реновации верхний слой газона полностью сняли и засеяли пять видов трав.
Стоимость работ составила 1,6 миллиона рублей. Тогда как ранее на эти цели планировалось потратить порядка трех миллионов рублей. Но в связи с переносом игр РПЛ из-за угрозы распространения коронавируса, планы по уходу за новым газоном были скорректированы и нацелены на долгосрочный качественный эффект.
«В настоящее время газон полностью соответствует и требуемым игровым характеристикам, и необходимым визуальным параметрам. Мы с нетерпением ждем возобновления футбольного сезона, я, как и все болельщики, соскучился по футболу и нашей „Ростов Арене“ — одной из лучших в стране», — отметил Гуськов.
Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал катастрофой состояние газона на стадионе «Ростов-Арена».