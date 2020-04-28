Показатель заболеваемости коронавирусом опять подскочил в Ростовской области

Это выше, чем днем ранее, в понедельник показатель заболеваемости COVID-19 в регионе составлял 16,9 на 100 тысяч человек.
На вторник в Ростовской области выявили 64 новых случая коронавируса, общее количество заболевших достигло 778 человек. На стационарном лечении находится 145 человек, в тяжелом состоянии пять пациентов, в обсервации 34 человека, 49 человек вылечили.
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 15 городах и районах региона, больше всего новых пациентов зафиксировали в Ростове и Зимовниковском районе.