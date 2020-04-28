Продажу саженцев, рассады и садового инвентаря разрешили в Ростовской области

Так, 26 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев внес поправки в постановление правительства о мерах, препятствующих распространению коронавируса. В соответствии с последней редакцией документа, посадочный материал, семена, саженцы, удобрения, инвентарь, средства защиты растений попали в список непродовольственных товаров первой необходимости. В связи этим магазины и торговые точки на рынках по продаже саженцев и садового инвентаря получили возможность работать.
Однако осуществлять деятельность такие торговые точки могут при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и социальной дистанции посетителей.
Напомним, что на 28 апреля в Ростовской области зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе инфекцию обнаружили у 778 человек. Четверо пациентов с коронавирусом скончались: двое в Ростове, двое в Волгодонске.