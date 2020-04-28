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Posted 28 апреля 2020, 10:10

Published 28 апреля 2020, 10:10

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

Работу с молодежью в Ростовской области перевели в режим онлайн

28 апреля 2020, 10:10
В Ростовской области из-за введенного режима самоизоляции перевели работу с молодежью в формат онлайн, сообщил председатель регионального комитета по молодежной политике Юрий Лескин.

«Мы посчитали целесообразным переводить максимальное число наших активностей перевести в режим онлайн, чтобы не оставлять вакуума и пустоты в работе с молодежью на период самоизоляции», — рассказал Лескин.

В частности, недавно в области провели марафон «ЗОЖ актив», участниками которого за неделю стали более 30 тысяч человек.

Также комитет по работе с молодежью регулярно проводит большое количество конкурсов и викторин. Например, большой розыгрыш призов прошел в честь 20-летия донского комитета по молодежной политике, юбилей отметили 18 апреля.

По словам Лескова, аккаунты комитета в соцсетях максимально насыщены всевозможными, в том числе образовательными, активностями. Только за месяц посещаемость аккаунта выросла с 300 тысяч пользователей в марте до более 500 человек в апреле.

При этом Лескин отметил, что онлайном все не заменишь и комитет с нетерпением ждет, когда сможет вернуться к работе в режиме оффлайн. Из-за режима самоизоляции все молодежные мероприятия, которые были запланированы на май–июнь, перенесли на второе полугодие.

Ранее власти опровергли слухи о введении «дистанционки» в ростовских школах с 1 сентября.

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