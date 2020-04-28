Ростовский ученый рассказал о приближающемся к Земле астероиде

Астероид 1998 OR2 приблизится к планете Земля в среду, 29 апреля. Однако, по мнению ученого, небесное тело не грозит космической катастрофой. Астероид пролетит вдали от Земли. Его размеры составляют от 1,8 до 4,1 километра. И в четверг небесное тело можно будет увидеть не только при помощи телескопа, но и используя бинокль с хорошей оптикой при условии ясной погоды.