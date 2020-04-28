Спасатели из Ростовской области отправились дезинфицировать улицы Ставрополя

С 28 апреля по 8 мая 2020 года они вместе с местными специалистами будут обрабатывать объекты инфраструктуры населенных пунктов — улицы, общественные места, здания и остановки в Ставрополе, Невинномысске, Железноводске, Георгиевске, Зеленокумске, селе Кочубеевском. Всего планируется дезинфицировать до 75 тысяч квадратных метров дорог и 40 километров улиц в день.
Всего в Ставропольский край отправились 28 сотрудников Донского спасательного центра и семь единиц техники.
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю в Ростовской области провели дезинфекцию более 40 тысяч общественных пространств.