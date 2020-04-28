Тело погибшего от коронавируса китайского врача кремировали в Ростове

Напомним, что 34-летний врач из Китая стал первой жертвой коронавируса в Ростове-на-Дону. Он умер 17 апреля, в отчете патологоанатома указаны причины — двусторонняя пневмония, сепсис и коронавирус. Он прибыл в Ростов, чтобы переждать вспышку инфекции у себя на родине, но уже на следующий день был госпитализирован с пневмонией.