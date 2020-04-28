Тело погибшего от коронавируса китайского врача кремировали в Ростове

Напомним, что 34-летний врач из Китая стал первой жертвой коронавируса в Ростове-на-Дону. Он умер 17 апреля, в отчете патологоанатома указаны причины — двусторонняя пневмония, сепсис и коронавирус. Он прибыл в Ростов, чтобы переждать вспышку инфекции у себя на родине, но уже на следующий день был госпитализирован с пневмонией.
По данным издания, мужчину госпитализировали сначала в ЦГБ, а затем направили в горбольницу № 6 с диагнозом «острый бронхит — пневмония». Пациенту не делали тест на коронавирус.
Лежавшая в соседней палате пациентка рассказала, что 5 апреля из отделения исчезли врачи, капельницу мужчине поставили после уговоров только к вечеру. Причем медицинская сестра работала без перчаток.
По словам пациентки, состояние китайского врача ухудшалось с каждым днем, у него была высокая температура и сильный кашель, он постоянно звал врачей, которые якобы к нему не подходили.
По данным издания, тест на коронавирус китайскому профессору сделали только 8 апреля, и он показал отрицательный результат. После того, как его состояние ухудшилось, пациента перевели в реанимацию. Через несколько дней повторный анализ дал положительный результат на СOVID-19. Мужчину вновь отправили в ЦГБ, где он и скончался.
Друзья погибшего доктора уверены, он заразился коронавирусом в больнице.
Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в горбольнице № 6. Главный врач был временно отстранен от исполнения своих обязанностей.
На 28 апреля в Ростовской области зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе инфекцию обнаружили у 778 человек. Четверо пациентов с коронавирусом скончались: двое в Ростове, двое в Волгодонске.