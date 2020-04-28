В Москве пожилым людям помогают более одиннадцати тысяч волонтеров и соцработников

Posted 28 апреля 2020, 14:38
Published 28 апреля 2020, 14:38
Modified 17 сентября 2022, 17:02
Updated 17 сентября 2022, 17:02
Газета «Известия» пишет, что с ее слов, в столице действует серьезное волонтерское движение, в котором задействованы примерно полторы тысячи человек. Кроме того, пожилым горожанам помогают около десяти тысяч соцработников. Вместе они доставляют нуждающимся продукты, лекарства, документы, помогают с выгулом домашних животных. Депутат подчеркнула, что все соцработники и волонтеры прошли спецобучение и обеспечены средствами защиты.
Отмечается, что со слов Святенко, при реализации помощи пенсионерам следует избегать прямого контакта с ними.