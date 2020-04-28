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Posted 28 апреля 2020, 14:38

Published 28 апреля 2020, 14:38

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

В Москве пожилым людям помогают более одиннадцати тысяч волонтеров и соцработников

В Москве пожилым людям помогают более одиннадцати тысяч волонтеров и соцработников

28 апреля 2020, 14:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике, представитель городского парламента в Совете Федерации Инна Святенко заявила о том, что примерно одиннадцать тысяч волонтеров и соцработников оказывают помощь пожилым москвичам во время режима самоизоляции.

Газета «Известия» пишет, что с ее слов, в столице действует серьезное волонтерское движение, в котором задействованы примерно полторы тысячи человек. Кроме того, пожилым горожанам помогают около десяти тысяч соцработников. Вместе они доставляют нуждающимся продукты, лекарства, документы, помогают с выгулом домашних животных. Депутат подчеркнула, что все соцработники и волонтеры прошли спецобучение и обеспечены средствами защиты.

Отмечается, что со слов Святенко, при реализации помощи пенсионерам следует избегать прямого контакта с ними.

#Общество#Новости
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