ВКонтакте за год удалила 38,5 млн единиц контента про наркотики

Кроме того, из нового раздела «Центра безопасности» пользователи ВКонтакте могут узнать, где найти актуальную и достоверную информацию о COVID-19 и как платформа борется с фейковыми новостями о пандемии. К примеру, за март было удалено более 800 тысяч однотипных записей в сообществах и спам-рассылок о коронавирусе.