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Банк «Центр-инвест» запустил бесплатный тариф РКО для бизнеса

29 апреля 2020, 13:29
Фото: pexels.com
Банк «Центр-инвест» запустил новый бесплатный тариф РКО, позволяющий урезать расходы на обслуживание расчетного счета во время карантина.

Предприниматели могут воспользоваться новым тарифом с 27 апреля по 31 августа 2020 года.

Согласно условиям нового тарифа «Льготный», предприниматели освобождаются от ежемесячной платы за обслуживание расчетного счета в ПАО КБ «Центр-инвест». Также они могут воспользоваться тремя бесплатными платежами.

Льготные условия распространяются на компании из тех отраслей, которые включены в перечень Постановления Правительства РФ от 3.04.2020 № 434. Предприятия из этого списка больше всего пострадали из-за пандемии COVID-19.

Тариф «Льготный» можно подключить в личном кабинете онлайн-сервиса «Клиент-Банк», без необходимости приходить в отделение.

Для предприятий малого бизнеса «Центр-инвест» снизил плату по тарифам торгового эквайринга. Банк также предлагает клиентам бесплатно получить бесконтактный терминал, расходные материалы к нему и обучить сотрудников. Кроме того, клиенты организации могут получить бесплатную круглосуточную техническую поддержку.

Банк «Центр-инвест» создает и собственные антикризисные программы для бизнеса, которые помогут не просто сохранить компанию, но и восстановиться после послабления карантинных мероприятий.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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