Банк «Центр-инвест» запустил бесплатный тариф РКО для бизнеса

Предприниматели могут воспользоваться новым тарифом с 27 апреля по 31 августа 2020 года.
Согласно условиям нового тарифа «Льготный», предприниматели освобождаются от ежемесячной платы за обслуживание расчетного счета в ПАО КБ «Центр-инвест». Также они могут воспользоваться тремя бесплатными платежами.
Льготные условия распространяются на компании из тех отраслей, которые включены в перечень Постановления Правительства РФ от 3.04.2020 № 434. Предприятия из этого списка больше всего пострадали из-за пандемии COVID-19.
Тариф «Льготный» можно подключить в личном кабинете онлайн-сервиса «Клиент-Банк», без необходимости приходить в отделение.
Для предприятий малого бизнеса «Центр-инвест» снизил плату по тарифам торгового эквайринга. Банк также предлагает клиентам бесплатно получить бесконтактный терминал, расходные материалы к нему и обучить сотрудников. Кроме того, клиенты организации могут получить бесплатную круглосуточную техническую поддержку.
Банк «Центр-инвест» создает и собственные антикризисные программы для бизнеса, которые помогут не просто сохранить компанию, но и восстановиться после послабления карантинных мероприятий.