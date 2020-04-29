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Больницам Ростовской области не хватает 360 аппаратов искусственной вентиляции легких

29 апреля 2020, 10:49
Фото: donland.ru
До норматива медицинским учреждениям в Ростовской области не хватает 360 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), проинформировал замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев в ходе заседания правительства региона.

Бондарев сообщил, что регион обеспечен аппаратами ИВЛ на 61,4% от норматива. По его словам, этот показатель средний по области, где-то обеспеченность медицинских организаций аппаратами ИВЛ составляет 100%, а где-то меньше. При этом в расчет брались и установленные в больницах аппараты и те, которые возможно доставить из других медучреждений в течение двух часов, а также аппараты, которые закупались централизованно и поставляются Минпромторгом России. Они поступят в Ростовскую область к середине мая.

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Сейчас в Ростовской области задействовано от 10% до 12% от всего коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что на 29 апреля в Ростовской области было зафиксировано 864 случая заражения коронавирусом, 86 - за последние сутки, шесть человек находятся в тяжелом состоянии. За все время выздоровели 58 человек, трое умерли.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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