Больницам Ростовской области не хватает 360 аппаратов искусственной вентиляции легких

Бондарев сообщил, что регион обеспечен аппаратами ИВЛ на 61,4% от норматива. По его словам, этот показатель средний по области, где-то обеспеченность медицинских организаций аппаратами ИВЛ составляет 100%, а где-то меньше. При этом в расчет брались и установленные в больницах аппараты и те, которые возможно доставить из других медучреждений в течение двух часов, а также аппараты, которые закупались централизованно и поставляются Минпромторгом России. Они поступят в Ростовскую область к середине мая.