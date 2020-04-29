Число тяжелых пациентов с коронавирусом выросло в Ростовской области

За сутки ухудшилось состояние еще одного пациента, на 28 апреля в тяжелом состоянии находились пять человек.
Напомним, что на 29 апреля в Ростовской области было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — положительный анализ получили 86 человек. Общее число заболевших достигло 864 человека.
От болезни вылечили за все время 58 человек, трое скончались. В больницах находятся 155 человек, остальные пациенты проходят лечение амбулаторно.
Случаи заражения за сутки выявлены в 19 городах и районах Ростовской области, лидером по приросту «ковидных» больных является Ростов (32 пациента). Всего проведено 29794 тестов на коронавирус.