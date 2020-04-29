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Число тяжелых пациентов с коронавирусом выросло в Ростовской области

29 апреля 2020, 08:22
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области шесть пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении регионального правительства.

За сутки ухудшилось состояние еще одного пациента, на 28 апреля в тяжелом состоянии находились пять человек.

Напомним, что на 29 апреля в Ростовской области было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — положительный анализ получили 86 человек. Общее число заболевших достигло 864 человека.

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От болезни вылечили за все время 58 человек, трое скончались. В больницах находятся 155 человек, остальные пациенты проходят лечение амбулаторно.

Случаи заражения за сутки выявлены в 19 городах и районах Ростовской области, лидером по приросту «ковидных» больных является Ростов (32 пациента). Всего проведено 29794 тестов на коронавирус.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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