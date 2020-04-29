Голубев предложил оказывать поддержку самозанятым в Ростовской области

С предложением о поддержке самозанятых глава региона выступил в ходе совещания с первым зампредом правительства РФ Андреем Белоусовым. По мнению Василия Голубева, необходимо распространить меры поддержки малого и среднего бизнеса и прямые выплаты на самозанятых, чтобы не допустить перехода их в теневую экономику.
По его словам, в Ростовской области насчитывается порядка 12,5 тысячи самозанятых.
Ранее президент Владимир Путин поручил помочь предприятиям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса, им назначат безвозмездные выплаты в апреле и мае при условии сохранения 90% занятости. За счет этих средств компании смогут выплатить заработные платы работникам из расчета 12130 рублей в месяц на сотрудника.
Напомним, что на 28 апреля в Ростовской области зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе инфекцию обнаружили у 778 человек. Четверо пациентов с коронавирусом скончались: двое в Ростове, двое в Волгодонске.