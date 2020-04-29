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Голубев предложил оказывать поддержку самозанятым в Ростовской области

29 апреля 2020, 06:57
Фото: pikrepo.com
Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил поддерживать самозанятых в регионе также, как и компании малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

С предложением о поддержке самозанятых глава региона выступил в ходе совещания с первым зампредом правительства РФ Андреем Белоусовым. По мнению Василия Голубева, необходимо распространить меры поддержки малого и среднего бизнеса и прямые выплаты на самозанятых, чтобы не допустить перехода их в теневую экономику.

По его словам, в Ростовской области насчитывается порядка 12,5 тысячи самозанятых.

Ранее президент Владимир Путин поручил помочь предприятиям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса, им назначат безвозмездные выплаты в апреле и мае при условии сохранения 90% занятости. За счет этих средств компании смогут выплатить заработные платы работникам из расчета 12130 рублей в месяц на сотрудника.

Напомним, что в Ростовской области были приняты налоговые послабления для бизнеса.

Напомним, что на 28 апреля в Ростовской области зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе инфекцию обнаружили у 778 человек. Четверо пациентов с коронавирусом скончались: двое в Ростове, двое в Волгодонске.

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#Новости#Коронавирус#Экономика
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