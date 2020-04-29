Голубев предложил оказывать поддержку самозанятым в Ростовской области

С предложением о поддержке самозанятых глава региона выступил в ходе совещания с первым зампредом правительства РФ Андреем Белоусовым. По мнению Василия Голубева, необходимо распространить меры поддержки малого и среднего бизнеса и прямые выплаты на самозанятых, чтобы не допустить перехода их в теневую экономику.