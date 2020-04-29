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Posted 29 апреля 2020, 10:58

Published 29 апреля 2020, 10:58

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

Коммунальщиков Ростова заставят устранить все разрытия

29 апреля 2020, 10:58
В Ростове-на-Дону начали проверку состояния покрытий улично-дорожной сети после ликвидаций аварий на инженерных сетях, сообщили в городской администрации.

В городе проводят рейды с целью выявления разрытий после ликвидации коммунальных аварий, в составе комиссии представители ресурсоснабжающих организаций, ГИБДД, администраций районов, дирекции строительству объектов транспортной инфраструктуры и Дорнадзора.

«В случае выявления нарушений владельцам инженерных коммуникаций в границах зон ответственности будет выдано предписание об устранении дефектов дорожного покрытия. Обычно это просадки покрытия и люков, провалы, разрушения мест ранее благоустроенных разрытий», — сказано в сообщении.

Ранее жители Ростова швабрами и автокреслом огородили провалившийся на дороге асфальт.

#Общество#Новости
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