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Показатель заболеваемости коронавирусом вырос за сутки на 11% в Ростовской области

29 апреля 2020, 10:58
Фото: donland.ru
Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает расти, следует из сообщения начальника управления информационной политики регионального правительства Сергея Тюрина.

Так, на 29 апреля показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области составил 20,5 пациентов на 100 тысяч населения. За сутки он вырос на 10,8%.

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Напомним, что всего области было зафиксировано 864 случая заражения коронавирусом, 86 - за последние сутки. За все время выздоровели 58 человек.

От инфекции скончались три человека. Первыми двумя жертвами вируса в Ростове-на-Дону стали 34-летний врач из Китая, 50-летний мужчина. Сегодня стало известно о смерти 70-летней женщины. Кроме того, 27 апреля региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции сообщил о смерти двоих мужчин 59 и 92 лет, проходивших лечение в городском госпитале в Волгодонске.

Кроме того, в настоящее время в тяжелом состоянии находятся еще шесть заболевших.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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