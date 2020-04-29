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Posted 29 апреля 2020, 08:06

Published 29 апреля 2020, 08:06

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

Сцену с амфитеатром на пять тысяч мест построят в донской станице

29 апреля 2020, 08:06
Сюжет
Касается каждого
В станице Старочерскасской Ростовской области установят сцену с амфитеатром, который сможет вместить пять тысяч человек, сообщили в администрации Аксайского района.

Уже был заключен контракт с подрядчиком, деньги выделят из областного бюджета. Работы пройдут в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

В минувшем году в станице при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» построили парк на четыре гектара. Кроме того, завершается строительство еще одного парка на шесть гектаров.

Строительство сцены с амфитеатром свяжет обе зоны отдыха, позволит вынести массовые мероприятия из центра станицы на благоустроенное пространство.

Ранее станице присвоили звание «Населенный пункт воинской доблести».

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#Общество#Касается каждого#Новости
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