Сцену с амфитеатром на пять тысяч мест построят в донской станице

Posted 29 апреля 2020, 08:06
Published 29 апреля 2020, 08:06
Modified 17 сентября 2022, 17:02
Updated 17 сентября 2022, 17:02
Уже был заключен контракт с подрядчиком, деньги выделят из областного бюджета. Работы пройдут в рамках программы по формированию комфортной городской среды.
В минувшем году в станице при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» построили парк на четыре гектара. Кроме того, завершается строительство еще одного парка на шесть гектаров.
Строительство сцены с амфитеатром свяжет обе зоны отдыха, позволит вынести массовые мероприятия из центра станицы на благоустроенное пространство.
Ранее станице присвоили звание «Населенный пункт воинской доблести».