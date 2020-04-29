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Третий пациент с коронавирусом умер в Ростовской области

29 апреля 2020, 09:52
Фото: donland.ru
В Ростовской области скончался еще один человек, который был заражен коронавирусной инфекцией, заявили в правительстве региона.

За сутки заболевание выявили еще у 86 человек, а общее число случаев достигло 864. Сейчас показатель заболеваемости достигает 20 случаев на 100 тысяч населения.

Ранее скончались двое пациентов, один из них приехал из Китая. За все время врачам удалось вылечить 58 зараженных.

По информации главы управления информационной политики правительства области Сергея Тюрина, третьим скончавшимся пациентом является 70-летняя жительница Ростова. У нее были сопутствующие заболевания.

В данный момент в тяжелом состоянии находятся шесть заболевших. Ранее были названы подробности гибели второго пациента с коронавирусом в Ростове.

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#Новости#Коронавирус#Происшествия
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